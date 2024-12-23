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Григорий Афанасьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Григорий Афанасьев
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
40
Номер в семье
5
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 40
01 | Афанасий Афанасьев: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ксения Трофимова: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Дмитрий Афанасьев: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Мелания Максимова: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Григорий Афанасьев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Феона Афанасьева: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Евфимия Афанасьева: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Иван Афанасьев: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Марья Афанасьева: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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