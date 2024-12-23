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Матрона Авдеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Матрона Авдеева
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Возраст (месяцев)
8
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
39
Номер в семье
10
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 39
01 | Авдей Афанасьев: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Васса Александрова: 30 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Александр Авдеев: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Софья Семенова: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Матрона Александрова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Устинья Авдеева: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Евдокия Авдеева: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Софрон Авдеев: 14 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Павел Авдеев: 12 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Матрона Авдеева: 8 лет, 8 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Андреан Авдеев: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
12 | Ксения Афанасьева: 26 лет | солдатка -
Примечание: от 1-го брака
Дополнительная информация в записи
от 1-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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