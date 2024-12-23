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Пелагея Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Пелагея Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
37
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 37
01 | Иван Дементьев: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ксения Евдокимова: 32 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Пелагея Иванова: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Павел Иванов: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Домна Иванова: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Феодора Иванова: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Матрона Иванова: 56 лет | села Маклаково государственные крестьяне - теща [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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