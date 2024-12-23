Игнат Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнат Леонтьев

Игнат Леонтьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Игнат Леонтьев
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
36
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 36
01 | Леонтий Ивлев: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Олимпиада Ильина: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Игнат Леонтьев: 44 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Анна Леонтьева: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Итихий Леонтьев: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Николай Леонтьев: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.