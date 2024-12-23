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Елена Ермилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Елена Ермилова
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
35
Номер в семье
7
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 35
01 | Евсевий Никифоров: 56 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ульяна Самуилова: 56 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Параскева Гаврилова: 42 года | села Маклаково государственные крестьяне - сноха [1]
04 | Ермил Евдокимов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
05 | Параскева Авдеева: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
06 | Ефим Ермилов: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
07 | Елена Ермилова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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