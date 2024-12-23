Евдокия Нилова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Евдокия Нилова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 1
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1870
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 34
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 34
01 | Нил Емельянов: 56 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Фекла Григорьева: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Нилов: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Варвара Егорова: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Степан Нилов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Марья Афанасьева: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [5]
07 | Андрей Степанов: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [5]
08 | Матрона Нилова: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Матрона Нилова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
10 | Настасья Нилова: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Евдокия Нилова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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