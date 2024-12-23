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Андрей Степанов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Андрей Степанов
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
сын [5]
Номер семьи
34
Номер в семье
7
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 34
01 | Нил Емельянов: 56 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Фекла Григорьева: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Нилов: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Варвара Егорова: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Степан Нилов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Марья Афанасьева: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [5]
07 | Андрей Степанов: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [5]
08 | Матрона Нилова: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Матрона Нилова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
10 | Настасья Нилова: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Евдокия Нилова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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