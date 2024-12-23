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Василий Филиппов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Василий Филиппов
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
33
Номер в семье
8
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 33
01 | Филипп Герасимов: 51 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евфимия Тимофеева: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Петр Филиппов: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Петрова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Александра Петрова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Никифор Филиппов: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Фрол Филиппов: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Василий Филиппов: 12 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Алексей Филиппов: 9 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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