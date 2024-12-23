Агафья Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Агафья Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1867
- Родственная связь
- дочь [9]
- Номер семьи
- 32
- Номер в семье
- 10
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 32
01 | Хритон Кондратьев: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Венедиктова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Трофим Хритонов: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Ксения Хритонова: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Ирина Хритонова: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Феодосия Хритонова: , 3 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Спиридон Кондратьев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - брат [1]
08 | Соломия Ульянова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [7]
09 | Евдокия Захарова: 27 лет | солдатка - невестка [7]
10 | Агафья Иванова: 4 года, 6 месяцев | дочь [9]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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