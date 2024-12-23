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Ирина Хритонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Ирина Хритонова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
32
Номер в семье
5
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 5
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 32
01 | Хритон Кондратьев: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Венедиктова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Трофим Хритонов: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Ксения Хритонова: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Ирина Хритонова: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Феодосия Хритонова: , 3 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Спиридон Кондратьев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - брат [1]
08 | Соломия Ульянова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [7]
09 | Евдокия Захарова: 27 лет | солдатка - невестка [7]
10 | Агафья Иванова: 4 года, 6 месяцев | дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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