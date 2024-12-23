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Марфа Фаддеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марфа Фаддеева
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
глава
Номер семьи
29
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 29
01 | Марфа Фаддеева: 54 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Терентий Вавилов: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Евдокия Иванова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Евфросинья Терентьева: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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