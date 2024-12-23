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Марфа Евсеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марфа Евсеева
Пол
жен
Возраст (лет)
77
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
глава
Номер семьи
28
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 28
01 | Марфа Евсеева: 77 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Анисья Истахиева: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
03 | Егор Максимов: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
04 | Варвара Николаева: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Екатерина Егорова: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Евдокия Максимова: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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