Пелагея Кондратова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Пелагея Кондратова
- Пол
- жен
- Возраст (месяцев)
- 3
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 26
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 26
01 | Агафон Михайлов: 62 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евфимия Петрова: 60 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Кондратий Агафонов: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Матрона Семенова: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Екатерина Кондратова: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Пелагея Кондратова: , 3 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Иван Агафонов: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Евдокия Филиппова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [7]
09 | Анна Агафонова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
Примечание: от 3-его брака
- Дополнительная информация в записи
- от 3-его брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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