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Никифор Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Никифор Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
глава
Номер семьи
25
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 25
01 | Никифор Максимов: 39 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Матрона Зотова: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Михаил Никифоров: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Анна Никифорова: 7 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Егор Никифоров: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Феодор Никифоров: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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