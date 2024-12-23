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Евфросинья Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Евфросинья Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
24
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 24
01 | Евдокия Елисеева: 43 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Аким Васильев: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Степан Васильев: 12 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Евфросинья Петрова: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
Примечание: незаконнорожденная
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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