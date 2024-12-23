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Тихон Ильин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Тихон Ильин
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1833
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
21
Номер в семье
2
Сословие
отставный солдат
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 21
01 | Анна Васильева: 42 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Тихон Ильин: 38 лет | отставный солдат - сын [1]
03 | Христина Иеремьева: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Матфей Тихонов: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
05 | Алексей Тихонов: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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