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Зот Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Зот Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
20
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 20
01 | Михаил Никифоров: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Феодосья Вавилова: 30 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Вера Михайлова: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Зот Михайлов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Анна Михайлова: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Евдокия Никифорова: 46 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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