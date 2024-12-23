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Игнат Фокин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Игнат Фокин
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
глава
Номер семьи
15
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 15
01 | Игнат Фокин: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Акулина Афнасьева: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Дмитрий Игнатов: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Иван Игнатов: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Евдокия Игнатова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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