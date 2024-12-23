Гликерья Петрова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Гликерья Петрова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1861
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 14
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 14
01 | Петр Филиппов: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Анисья Федорова: 46 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Алексей Петрович: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Анна Яковлева: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Настасья Алексеева: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Никифор Петров: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Никита Петров: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Гликерья Петрова: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Владимир Петров: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Параскева Антонова: 26 лет | солдатка - сноха [1]
11 | Устинья Петрова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [10]
12 | Акулина Игнатова: 19 лет | солдатка -
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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