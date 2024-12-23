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Настасья Алексеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Настасья Алексеева
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
14
Номер в семье
5
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 14
01 | Петр Филиппов: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Анисья Федорова: 46 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Алексей Петрович: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Анна Яковлева: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Настасья Алексеева: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Никифор Петров: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Никита Петров: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Гликерья Петрова: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
09 | Владимир Петров: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Параскева Антонова: 26 лет | солдатка - сноха [1]
11 | Устинья Петрова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [10]
12 | Акулина Игнатова: 19 лет | солдатка -
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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