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Параскева Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Параскева Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
13
Номер в семье
2
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 13
01 | Ульян Семенов: 53 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Параскева Григорьева: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Вера Ульянова: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
04 | Филипп Ульянов: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Петр Ульянов: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Анна Ульянова: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
Примечание: 2-я жена
Дополнительная информация в записи
2-я жена
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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