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Марья Никандрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марья Никандрова
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
племянница [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
8
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 12
01 | Зот Семенов: 66 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Прохор Зотов: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Дарья Нилова: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Евдокия Прохорова: 7 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
05 | Марфа Прохорова: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Гликерья Прохорова: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Ксения Игнатова: 29 лет | солдатка - сноха [1]
08 | Марья Никандрова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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