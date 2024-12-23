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Ксения Игнатова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Ксения Игнатова
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
12
Номер в семье
7
Сословие
солдатка
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 12
01 | Зот Семенов: 66 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Прохор Зотов: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Дарья Нилова: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Евдокия Прохорова: 7 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
05 | Марфа Прохорова: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Гликерья Прохорова: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Ксения Игнатова: 29 лет | солдатка - сноха [1]
08 | Марья Никандрова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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