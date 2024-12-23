Гликерья Прохорова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Гликерья Прохорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 12
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 12
01 | Зот Семенов: 66 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Прохор Зотов: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Дарья Нилова: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Евдокия Прохорова: 7 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
05 | Марфа Прохорова: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Гликерья Прохорова: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Ксения Игнатова: 29 лет | солдатка - сноха [1]
08 | Марья Никандрова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - племянница [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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