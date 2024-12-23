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Фекла Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Фекла Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
11
Номер в семье
6
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 11
01 | Аникий Михайлов: 66 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Матрена Максимова: 56 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Аникиев: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Дарья Антонова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Февронья Иванова: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Фекла Иванова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Егор Иванов: , 4 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Алексей Аникиев: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Пелагея Михайлова: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
10 | Феодор Алексеев: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [8]
11 | Артемий Алексеев: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [8]
12 | Петр Аникиев: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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