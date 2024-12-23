Аникий Михайлов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Аникий Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 66
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 11
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 11
01 | Аникий Михайлов: 66 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Матрена Максимова: 56 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Аникиев: 29 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Дарья Антонова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Февронья Иванова: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Фекла Иванова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Егор Иванов: , 4 месяца | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Алексей Аникиев: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Пелагея Михайлова: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [8]
10 | Феодор Алексеев: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [8]
11 | Артемий Алексеев: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [8]
12 | Петр Аникиев: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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