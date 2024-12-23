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Алексей Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Алексей Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 10
01 | Василий Феодулов: 53 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Васса Степанова: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Алексей Васильев: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Анисья Иродионова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Павел Алексеев: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Андрей Васильев: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Матрона Феодулова: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сестра [1]
Примечание: от 1-го брака
Дополнительная информация в записи
от 1-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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