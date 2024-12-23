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Никита Акимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Никита Акимов
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
9
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 9
01 | Аким Ильин: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Фотинья Никифорова: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Никита Акимов: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Параскева Акимова: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Александра Акимова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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