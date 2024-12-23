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Феона Ивлева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Феона Ивлева
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
глава
Номер семьи
8
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 8
01 | Феона Ивлева: 43 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Иван Герасимов: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Гликерия Иванова: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Павел Герасимов: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Федор Иванов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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