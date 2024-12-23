Татьяна Дмитриева
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Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Татьяна Дмитриева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 62
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Номер семьи
- 6
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- города Скопина мещане
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 6
01 | Акулина Егорова: 62 года | города Скопина мещане - глава
02 | Казьма Севельев: 33 года | города Скопина мещане - сын [1]
03 | Елена Емельянова: 28 лет | города Скопина мещане - жена [2]
04 | Марья Казьмина: 4 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - дочь [2]
05 | Елисавета Казьмина: 2 года | города Скопина мещане - дочь [2]
06 | Татьяна Дмитриева: 62 года | города Скопина мещане -
07 | Алексей Иванов: 68 лет | города Скопина мещане -
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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