Казьма Севельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазьма Севельев

Казьма Севельев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Казьма Севельев
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
2
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 6
01 | Акулина Егорова: 62 года | города Скопина мещане - глава
02 | Казьма Севельев: 33 года | города Скопина мещане - сын [1]
03 | Елена Емельянова: 28 лет | города Скопина мещане - жена [2]
04 | Марья Казьмина: 4 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - дочь [2]
05 | Елисавета Казьмина: 2 года | города Скопина мещане - дочь [2]
06 | Татьяна Дмитриева: 62 года | города Скопина мещане -
07 | Алексей Иванов: 68 лет | города Скопина мещане -
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.