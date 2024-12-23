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Акулина Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Акулина Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
глава
Номер семьи
6
Номер в семье
1
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 3
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 6
01 | Акулина Егорова: 62 года | города Скопина мещане - глава
02 | Казьма Севельев: 33 года | города Скопина мещане - сын [1]
03 | Елена Емельянова: 28 лет | города Скопина мещане - жена [2]
04 | Марья Казьмина: 4 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - дочь [2]
05 | Елисавета Казьмина: 2 года | города Скопина мещане - дочь [2]
06 | Татьяна Дмитриева: 62 года | города Скопина мещане -
07 | Алексей Иванов: 68 лет | города Скопина мещане -
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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