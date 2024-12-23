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Дмитрий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Дмитрий Иванов
Пол
муж
Возраст (месяцев)
10
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
5
Номер в семье
5
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 5
01 | Анна Автономова: 60 лет | города Скопина мещане - глава
02 | Иван Дмитриев: 28 лет | города Скопина мещане - сын [1]
03 | Елисавета Ефремова: 25 лет | города Скопина мещане - жена [2]
04 | Марья Иванова: 3 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - дочь [2]
05 | Дмитрий Иванов: , 10 месяцев | города Скопина мещане - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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