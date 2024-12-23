Анна Автономова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Автономова

Анна Автономова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Анна Автономова
Пол
жен
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
глава
Номер семьи
5
Номер в семье
1
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 5
01 | Анна Автономова: 60 лет | города Скопина мещане - глава
02 | Иван Дмитриев: 28 лет | города Скопина мещане - сын [1]
03 | Елисавета Ефремова: 25 лет | города Скопина мещане - жена [2]
04 | Марья Иванова: 3 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - дочь [2]
05 | Дмитрий Иванов: , 10 месяцев | города Скопина мещане - сын [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.