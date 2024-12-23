Пчелинцев Павел Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПчелинцев Павел Ефремов

Пчелинцев Павел Ефремов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Пчелинцев Павел Ефремов
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
5
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 4
01 | Пчелинцев Ефрем Антонов: 49 лет | города Скопина мещане - глава
02 | Пчелинцева Елена Федорова: 45 лет | города Скопина мещане - жена [1]
03 | Пчелинцев Алексей Ефремов: 20 лет | города Скопина мещане - сын [1]
04 | Пчелинцев Сергей Ефремов: 16 лет | города Скопина мещане - сын [1]
05 | Пчелинцев Павел Ефремов: 12 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [1]
06 | Пчелинцев Евгений Ефремов: 10 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.