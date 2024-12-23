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Невзорова Олимпиада Филиппова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Невзорова Олимпиада Филиппова
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
3
Номер в семье
3
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 3
01 | Невзоров Федор Никифоров: 54 года | города Скопина мещане - глава
02 | Невзоров Николай Федоров: 29 лет | города Скопина мещане - сын [1]
03 | Невзорова Олимпиада Филиппова: 30 лет | города Скопина мещане - жена [2]
04 | Невзорова Елизавета Николаева: 7 лет | города Скопина мещане - дочь [2]
05 | Невзоров Георгий Николаев: 5 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [2]
06 | Невзоров Алексей Николаев: 4 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [2]
07 | Невзорова Параскева Николаева: 3 года | города Скопина мещане - дочь [2]
08 | Невзорова Марья Николаева: 0 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - дочь [2]
09 | Невзоров Иван Федоров: 21 год | города Скопина мещане - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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