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Мызникова Анна Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Мызникова Анна Николаева
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1870
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
2
Номер в семье
7
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 2
01 | Мызникова Анна Павлова: 60 лет | города Скопина мещане - глава
02 | Мызников Иван Лукин: 36 лет | города Скопина мещане - сын [1]
05 | Мызникова Марья Семенова: 22 года | города Скопина мещане - жена [4]
06 | Мызников Иван Николаев: 3 года | города Скопина мещане - сын [4]
07 | Мызникова Анна Николаева: 1 год | города Скопина мещане - жена [4]
08 | Мызников Сергей Лукин: 28 лет | города Скопина мещане - сын [1]
09 | Мызников Михаил Васильев: 3 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - внук [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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