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Мызников Николай Лукин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Мызников Николай Лукин
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
4
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1873
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 2
04 | Мызников Николай Лукин: 33 года | города Скопина мещане - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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