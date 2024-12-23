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Мызникова Пелагея Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Мызникова Пелагея Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
2
Номер в семье
3
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1872
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 2
03 | Мызникова Пелагея Иванова: 30 лет | города Скопина мещане - жена [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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