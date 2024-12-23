Мызникова Анна Павлова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Мызникова Анна Павлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 2
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- города Скопина мещане
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 2
01 | Мызникова Анна Павлова: 60 лет | города Скопина мещане - глава
02 | Мызников Иван Лукин: 36 лет | города Скопина мещане - сын [1]
05 | Мызникова Марья Семенова: 22 года | города Скопина мещане - жена [4]
06 | Мызников Иван Николаев: 3 года | города Скопина мещане - сын [4]
07 | Мызникова Анна Николаева: 1 год | города Скопина мещане - жена [4]
08 | Мызников Сергей Лукин: 28 лет | города Скопина мещане - сын [1]
09 | Мызников Михаил Васильев: 3 года, 6 месяцев | города Скопина мещане - внук [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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