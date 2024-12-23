Окорокова Капиталина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкорокова Капиталина Филиппова

Окорокова Капиталина Филиппова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Окорокова Капиталина Филиппова
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
1
Номер в семье
6
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 1
01 | Окороков Иван Егоров: 59 лет | города Пронска 2-й гльдии купец - глава
02 | Окороков Александр Иванов: 32 года | сын [1]
03 | Окорокова Марья Иванова: 28 лет | дочь [1]
04 | Окорокова Евлампия Иванова: 22 года | дочь [1]
05 | Окорокова Марья Васильева: 51 год |
06 | Окорокова Капиталина Филиппова: 26 лет | дочь [5]
07 | Окорокова Варвара Филиппова: 25 лет | дочь [5]
08 | Окроков Николай Филиппов: 24 года | сын [5]
09 | Окороков Никифор Филиппов: 19 лет | сын [5]
10 | Окорокова Марья Филиппова: 16 лет | дочь [5]
11 | Окорокова Любовь Филиппова: 14 лет | дочь [5]
12 | Окороков Василий Филиппов: 12 лет, 6 месяцев | сын [5]
13 | Окороков Петр Филиппов: 9 лет | сын [5]
14 | Окороков Андрей Егоров: 52 года | брат [1]
15 | Окорокова Александра Павлова: 41 год | жена [14]
16 | Окороков Константин Егоров: 37 лет | брат [1]
17 | Попова Евдокия Савельева: 52 года | вдова купчиха 2-й гильдии -
18 | Попов Николай Григорьев: 31 год | пассынок [17]
19 | Попова Анна Григорьева: 21 год | дочь [17]
20 | Попов Сергей Григорьев: 19 лет | сын [17]
21 | Попов Александр Григорьев: 14 лет | сын [17]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.