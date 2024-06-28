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Иван Терентьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Терентьев
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
94
Номер в семье
1
Сословие
солдат
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 94
01 | Иван Терентьев: 53 года | солдат - глава [1]
02 | Лукерья Адрианова: 35 лет | жена солдатская - жена [1]
03 | Абрам Захаров: 9 лет | сын солдатский - пасынок [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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