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Иван Ермолаев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Ермолаев
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
90
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 90
01 | Иван Ермолаев: 50 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Васса Леонтьева: 49 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Пётр Иванов: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Анна Иванова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Анна Иванова: 16 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Николай Иванов: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
07 | Анастасия Николаева: 21 год | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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