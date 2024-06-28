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Александра Родионова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Александра Родионова
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
дочь сына [2]
Номер семьи
89
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 89
01 | Спиридон Иванов: 53 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Родион Спиридонов: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Егор Спиридонов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Устинья Андреева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Александра Родионова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Епифан Родионов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Иван Родионов: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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