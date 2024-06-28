Егор Спиридонов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Егор Спиридонов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 89
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 89
01 | Спиридон Иванов: 53 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Родион Спиридонов: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Егор Спиридонов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Устинья Андреева: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Александра Родионова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
06 | Епифан Родионов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [2]
07 | Иван Родионов: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Георгий
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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