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Ксения Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Ксения Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
жена сына [2]
Номер семьи
88
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 88
01 | Анна Ефимова: 52 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Фёдор Фёдоров: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Никифор Фёдоров: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ксения Иванова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Татьяна Васильева: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Аксинья
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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