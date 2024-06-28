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Никифор Фёдоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Никифор Фёдоров
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
88
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 88
01 | Анна Ефимова: 52 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Фёдор Фёдоров: 32 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Никифор Фёдоров: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Ксения Иванова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Татьяна Васильева: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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