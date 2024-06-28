Акулина Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Игнатьева

Акулина Игнатьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Акулина Игнатьева
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
жена сына сына [4]
Номер семьи
87
Номер в семье
6
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 87
01 | Дарья Семёнова: 80 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Дмитрий Никифоров: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Евдокия Никитина: 41 год | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Родион Дмитриев: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Пётр Дмитриев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Акулина Игнатьева: 17 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
07 | Осип Иванов: 39 лет | сын крестьянский - внук [1]
08 | Марфа Тимофеева: 27 лет | жена крестьянская - жена внука [7]
09 | Александра Иосифова: 4 года | дочь крестьянская - дочь внука [7]
10 | Прокофий Иосифов: 0 лет | сын крестьянский - сын внука [7]
Комментарий наборщика
вариант имени Акилина
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close