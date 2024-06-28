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Пётр Дмитриев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
ФИО
Пётр Дмитриев
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
87
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1860
Губерния
Владимирская губерния
Уезд
Владимирский уезд
Волость
Боролюбовская волость
Место
д. Лунёво
Место события
д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 87
01 | Дарья Семёнова: 80 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Дмитрий Никифоров: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Евдокия Никитина: 41 год | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Родион Дмитриев: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Пётр Дмитриев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Акулина Игнатьева: 17 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
07 | Осип Иванов: 39 лет | сын крестьянский - внук [1]
08 | Марфа Тимофеева: 27 лет | жена крестьянская - жена внука [7]
09 | Александра Иосифова: 4 года | дочь крестьянская - дочь внука [7]
10 | Прокофий Иосифов: 0 лет | сын крестьянский - сын внука [7]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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