Дарья Семёнова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губернии за 1771, 1800, 1825, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Дарья Семёнова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 80
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 87
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Дата переписи
- 1860
- Губерния
- Владимирская губерния
- Уезд
- Владимирский уезд
- Волость
- Боролюбовская волость
- Место
- д. Лунёво
- Место события
- д. Лунёво, Боролюбовская волость вол., Владимирский уезд у., Владимирская губерния губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.734, лист: 302
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Лунёво Владимирской губ.
Номер семьи: 87
01 | Дарья Семёнова: 80 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Дмитрий Никифоров: 40 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Евдокия Никитина: 41 год | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Родион Дмитриев: 19 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Пётр Дмитриев: 5 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Акулина Игнатьева: 17 лет | жена крестьянская - жена сына сына [4]
07 | Осип Иванов: 39 лет | сын крестьянский - внук [1]
08 | Марфа Тимофеева: 27 лет | жена крестьянская - жена внука [7]
09 | Александра Иосифова: 4 года | дочь крестьянская - дочь внука [7]
10 | Прокофий Иосифов: 0 лет | сын крестьянский - сын внука [7]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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